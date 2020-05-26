Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 4 bini aşkın vatandaş yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise düşmeye devam ediyor. Hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de uzmanlar önümüzdeki süreçte maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yaşamlarımızı sürdürmemiz gerektiğinin altını çiziyor. 11 Mayıs itibariyle ülkemizde AVM’ler, güzellik salonları, berberler, kuaförler hizmet vermeye başladı. Haftalardır kapalı olan işletmelerin çalışanları ise kendileri için sürecin ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. Peki, restoranlar, kafeler, kahvehaneler, kahve dükkanları ne zaman açılacak?

Restoranlar açıldı mı? Kafeler ne zaman açılıyor?

Koronavirüs salgını sosyal hayatı tamamıyla etkiledi. Haftalardır restoranlar, kafeler hizmet veremiyor. Ülkemizde salgının kontrol altına alınması sebebiyle ilk normalleşme adımları 11 Mayıs’ta atıldı. Bu kapsamda AVM’ler, berberler, kuaförler, güzellik salonları, mağazalar açıldı. Vatandaşlar bir sonraki adım olan kafe ve restoranların ne zaman açılacağını ise merak ediyor.

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda alınan kararların sonuçlarının incelendiğini ve yeni adımların bu doğrultuda atılacağını belirtmişti.

Restoran ve kafelerin haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Ancak bu konuda şimdilik net bir tarih bulunmuyor.

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek” ifadelerini kullanmıştı.