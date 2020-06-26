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Aktüel

Restorana giren yılan yakalanarak doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 19:08:39 -
Restorana giren yılan yakalanarak doğaya salındı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir restoranın servis masasına sıkışan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Odabaşı Mahallesi'ndeki bir restoranın servis masasında yılan görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, spiral makinesiyle masanın metal bacaklarını keserek yılanı zarar görmeden sıkıştığı yerden çıkarttı.

Ekiplerce doğal yaşamına bırakılan yılanın kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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