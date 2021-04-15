  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Resti çektiler! Rusya'dan korkmuyoruz
Dünya

Resti çektiler! Rusya'dan korkmuyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın saldırgan tavırlarından korkmadıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 19:44:00 -
Resti çektiler! Rusya'dan korkmuyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Litvanya, Letonya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamasında diğer ülkelerin de Rusya’ya yönelik duyduğu endişelere değinen Kuleba, "Baltık ülkeleri, Rus propagandasının hedefi olmanın ne demek olduğunu biliyor. Misafirlerim bile Rusya’nın kasıtlı olarak yanlış bilgiler yaymaya devam etmeleri nedeniyle şaşkınlık içinde, komedi programlarında değil bizzat Rus bürokratların ifadelerinde bile bu şekilde. Ukrayna’yı açıkça savaşla tehdit ediyorlar. Cevap vermek istiyorum, çok beklersiniz, biz korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya gerilimi

Dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’e karşı 2014 yılında başlayan gösteriler ülke çapına yayılmış ve ülkede devrim olmuştu. Yanukoviç, bir gece yarısı özel helikopteriyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Rusya’ya kaçmıştı.

Bu olayları fırsat bilen Rusya, Kırım’ı ve Ukrayna’nın Doğu bölgesi Donbas’ı (Lugansk, Donetsk) işgal etmişti. Çok sayıda sivil ve askeri kayıp yaşayan Ukrayna, 7 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürcistan duyurdu: Askerlerimizi geri çekiyoruz
Dünya

Gürcistan duyurdu: Askerlerimizi geri çekiyoruz

Gürcistan hükümeti, 2004'ten beri Afganistan’da görev yapan askerlerini geri çekeceğini duyurdu.
Mustafa Cengiz: Seks partilerinden bıktık artık!
Spor

Mustafa Cengiz: Seks partilerinden bıktık artık!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Donk'un seks partilerinden bıktık! Akşam parti, sabah idman. Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıy..
Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu

Tahliyesine karar verilen Ahmet Alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 1 gün önce, "Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay