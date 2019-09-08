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Ressam Mehmet Akif Orçan’ın Sergisi

Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesinde 5 yıl görev yaptıktan sonra , 2012’de Kahramanmaraş’a güzel sanatlar lisesi açılınca görevine orada devam etmeye başladığını belirten Orçan, Sanko Sanat Galerisi’nin, resme yeni başlayanlara, halka ve öğrencilere büyük bir sanat sofrası kurduğu için, Gaziantep’in bir incisi olduğunu söyledi.

08 Eylül 2019 Pazar 15:56
Ressam Mehmet Akif Orçan’ın Sergisi

Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesinde 5 yıl görev yaptıktan sonra , 2012’de Kahramanmaraş’a güzel sanatlar lisesi açılınca görevine orada devam etmeye başladığını belirten Orçan, Sanko Sanat Galerisi’nin, resme yeni başlayanlara, halka ve öğrencilere büyük bir sanat sofrası kurduğu için, Gaziantep’in bir incisi olduğunu söyledi.


Çalışmalarını Kahramanmaraş’taki atölyesinde sürdüren Orçan, “Resimlerimde ıssız mekanların derin sessizlikleri, yalnız ağaç, yalnız at, yarı uykulu figürlerim ve sakin kıyılarımız var” dedi. Orçan’ın 20’si büyük 94 eserinin yer aldığı sergi, 11 Eylül’e kadar gezilebilecek.


Mehmet Akif Orçan


Kahramanmaraş 1977 doğumlu olan Orçan, 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Resim bölümünden mezun oldu. Şimdiye kadar 10 kişisel sergi açan, 6 sanat çalıştayına ve 70’in üzerinde karma sergiye katılan Orçan, konu olarak figür üzerinde yoğunlaşıyor.


Figürün mekansal işlevi Orçan’ın resimlerinde hep başka bir coğrafya düzlemiyle tamamlanır. Bunu yaparken son dönem çalışmalarında daha renkçi ve lekeci bir üslup içinde olan Orçan, kent tarih ve imgeler belleği ile figürlerini kompoze etmektedir.


Yerel gazetelerde kültür-sanat içerikli yazı ve şiirleri yayınlanan ve değişik yazarlara kitap kapak tasarım ve iç desenlerini yapan Orçan, çalışmalarını Kahramanmaraş’ta kendi atölyesinde sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:56
  1. sanat
  2. sergi
  3. kitap

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