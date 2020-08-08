  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ressam Diego Rivera'nın eserleri 37 yıllık binanın dış cephesini renklendirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:49:30 -
Ressam Diego Rivera'nın eserleri 37 yıllık binanın dış cephesini renklendirdi

MERSİN (AA) - Mersin'de, Toroslar Belediyesinin başlattığı proje kapsamında 37 yıllık bir apartmanın dış cephesine ünlü ressam Diego Rivera'nın eserleri çizildi.

Toroslar Belediyesinin iki yıl önce Akbelen Bulvarı'nda hayata geçirip, bu yıl Güneykent Mahallesi'ne taşıdığı "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" sürüyor.

Boyaları eskimiş 35 yıllık bir apartmanın dış cephesine dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" adlı eserini "reprodüksiyon" yöntemiyle aktaran ressam Nazife Bilgin Hazar, bu kez de 37 yıllık bir binanın duvarını renklendirdi.

Meksikalı dünyaca ünlü ressam Rivera'nın 3 eserinin bir arada yansıtıldığı duvardaki resme "Ayçiçekler ve Kadınlar" adını veren Hazar, çalışmasıyla apartmanın atıl görünümdeki dış cephesini renklendirdi.

Hazar, AA muhabirine, yaklaşık 3 haftalık bir çalışmayla duvarı süslediğini belirterek, "Diego Rivera'nın çiçeklerle alakalı çok sayıda konsepti var. Burada Diego Rivera'nın 3 çalışmasını birleştirerek bu kompozisyonu ortaya çıkardım. Çok güzel oldu." dedi.

Duvardaki resme "Ayçiçekler ve Kadınlar" adını verdiğini ifade eden Hazar, "37 yıllık bir binaydı, vatandaşların tepkileri çok güzel oldu. Yapılan bu çalışmalarla hem halkı sanatla buluşturuyorum hem de duvarlar daha renkli, bakımlı ve anlamlı bir hale bürünüyor." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle
Spor

Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle

Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, İngiliz ekibi Sheffield Uni..
Adil Gür, 'Muharrem İnce ile görüştüm' diyerek önemli bir bilgi verdi
Siyaset

Adil Gür, 'Muharrem İnce ile görüştüm' diyerek önemli bir bilgi verdi

A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, yeni parti kuracağı öne sürülen CHP’li Muharrem İnce ile ilgili katıldığı bir televizyon programında ..
Yunanlı generalin Türkiye isyanı! Ülkesini yerden yere vurdu
Dünya

Yunanlı generalin Türkiye isyanı! Ülkesini yerden yere vurdu

Yunanistan ordusundan emekli Korgeneral Nikolaos Tamouridis, ülkesinin son dönemdeki iç ve dış politikalarından duyduğu rahatsızlığı sert bi..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı