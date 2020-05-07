Resmi veriyi çürüttü! Rus belediye başkanı gerçek vaka sayısını açıkladı
Rusya'da koronovirüs salgınında toplam vaka sayısının 177 bin 160 olduğu açıklanırken, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Moskova'da gerçek vaka sayısının 300 bin'e yaklaştığını duyurdu.
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 11 bin 231 kişinin enfekte olduğu açıklandı.
Rusya'da Covid-19 yeni vaka sayısında son 24 saatte gerçekleşen 11 bin 231'lik rekor artışla ülke genelinde vaka sayısı 177 bin 160'a sıçradı.
Son 24 saatte 88 can kaybı ile de yaşamını yitirenlerin sayısı bin 625'e yükselmiş oldu.
"Sadece Moskova'da 300 bin hasta var"
Başkent Moskova ülkedeki salgının merkez üssü kabul ediliyor.
Moskova'da vaka sayısı son 24 saatte rekor artışla 6 bin 703 olarak kaydedildi.
Tass haber ajansında yer verilen bilgiye göre, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Moskova'da gerçek vaka sayısının 300 bin'e yaklaştığını duyurdu.