Resmi veriler kirli algı oyununu çürüttü! Kadın şiddet oranında ciddi düşüş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yetkililerin sosyal izolasyon çağrıları, başını feministlerin çektiği aile düşmanları tarafından kirli bir algı operayonuna alet edilmek istenmişti. “Dışarıda salgın içeride erkek şiddeti var” diyen feministler, peşi sıra basın toplantıları düzenlemiş, hatta durumdan vazife çıkaran sözde bazı kadın dernekleri acil eylem planları yayımlamıştı.

Kadını hedef alan, kadın kimliği üzerinden anneliği, aile ve yuvayı hedef alanların yürüttüğü algı bir kez daha çöktü. İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan rakamlar kadının ait olduğu yerde daha mutlu ve güvende olduğunu ortaya koydu.

Koronavirus tedbirlerinin alındığı 11 Mart'tan bu yana kadına şiddet olaylarında büyük bir düşüş var. Bakanlık verilerine göre 19 Ocak-10 Mart tarihleri arasına kıyasla, Coronavirus tedbirlerinin başladığı 11 Mart-1 Mayıs tarihleri arasında, olay sayısında yüzde 11 azalış meydana geldi.

Aynı dönemde sığınma evlerine yapılan başvurulardaki büyük düşüş de dikkatlerden kaçmadı. Kadınların ailesiyle geçirdiği vaktin şiddet değil şefkat getirdiği bir kez daha gözler önüne serilirken, kadınları sokağa mahkum etmek isteyen güruhun yalanları patlamış oldu.