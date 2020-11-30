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Ekonomi Resmi uyarı geldi! Hemen bunu yapın Vatandaşı göz göre göre kazıklamışlar
Ekonomi

Resmi uyarı geldi! Hemen bunu yapın Vatandaşı göz göre göre kazıklamışlar

İstanbul Valiliği tarafından fırınlara yönelik yapılan denetimlerde 1571 işletmenin vatandaşı kazıkladığı ortaya çıktı. İşletmeler 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeği 2 liradan satmış.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:27:00 - 2020-11-30 14:11:38
Resmi uyarı geldi! Hemen bunu yapın Vatandaşı göz göre göre kazıklamışlar

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'daki 2 bin 892 fırının hafta içinde gramaj, fiyat ve tarife denetimi yapıldığı belirtildi. Denetlemelerde bin 571 fırının tarifeye uymadığı belirlendi.

Alo 175'i arayıp şikayet edin

Fırınlara "Haksız Fiyat Artışı" tutanağı düzenlendiği kaydedildi. Valilik tarafından söz konusu fırınlara tutanak tutulurken vatandaşlardan bu durumla karşılaştıklarında 'Alo175' hattını aramaları istendi.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi 1 kg ekmek fiyatının azami 7.50 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde, 1321 fırının standartlara uyduğu, 1571 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi."

 

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