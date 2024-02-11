Resmi mirastan kalan evde ilk olarak oturma hakkı kime ait? Merak edenler dikkat: İlişkin süreç bakın nasıl oluyor

Miras kalan evde oturma hakkının kime ait olacağı, duruma göre değerlendirilir. Konu hakkındaki en önemli nokta, miras bırakan kişinin vefatından önce yazılı bir şekilde mal paylaşımını beyan edip etmediğidir. Kişi, mal paylaşım beyanı yapmışsa ve kurallara uygun bir şekilde söz konusu olan evi sadece bir mirasçısına bıraktıysa o evde yalnızca o mirasçı oturabilir ve isterse evi satabilir. Ancak, ortada bir mal paylaşım beyanı yoksa o zaman o evde tüm mirasçıların oturma hakkı vardır. Bu durumda evde oturmak isteyen mirasçıların anlaşmaya varması gerekir. Evde oturmak isteyen ve evi satmak isteyen mirasçılar varsa o zaman evde oturmak isteyenlerin evi satmak isteyen mirasçılara mahkeme kararı ile belirlenecek tutarda kira ödemesi yapmaları ya da mirasçıların ev haklarını satın almaları gerekir.

Miras Kalan Evin Satılmasını İstemiyorum Ne Yapmam Lazım?

Miras kalan evin satılmasını istemiyorsanız öncelikle evi satmak isteyen mirasçı ya da mirasçılarla anlaşmaya varmaya çalışmalısınız. Taraflar arasında herhangi bir anlaşma meydana gelmezse dava açması gereken kişi siz değil, evi satmak isteyen kişilerdir. Evi satmak isteyen kişiler sizi bir anda zorla evden çıkaramazlar ama bu konuda dava açabilirler. Dava sonucunda çıkan karara göre diğer mirasçı ya da mirasçılara kira ödemeniz ya da onların evdeki haklarını satın almanız gerekir.

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Mirasçılık Belgesi, noterden ya da Sulh Hukuk Hâkimi tarafından alınabilen bir belgedir. Bu belge sayesinde vefat eden kişinin mirasçıları saptanır ve bu kişilerin hakları açık bir şekilde belirtilir. Bu belgenin alınması, mirasın kullanılabilmesi açısından şarttır.

Miras İntikali Nedir?

Miras intikali, vefat eden kişinin borçlarının ve mal varlığının mirasçılara geçmesidir. Bu intikal sayesinde kişiler hem o kişinin mal varlığından faydalanır hem de borçlardan da sorumlu tutulur. Miras intikali için noterden ya da Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından mirasçılık belgesi almanız gerekir. Bu belge sayesinde miras intikali gerçekleşmiş olur. Bu belge olmadığı sürece miras intikali gerçekleşemez. Mirasçılar, mirasçılık belgesi almazlarsa bu belge borçlular gibi konu ile ilgili olan kişiler tarafından Sulh Hukuk Mahkemesi’nden istenebilir.

Miras Sorgulama Nasıl Yapılır?

Miras sorgulama işlemi, e-Devlet portalı üzerinden yapılabilir. Bu işlem için https://www.turkiye.gov.tr/adalet-veraset-ilami-sorgulama linkine tıklayabilirsiniz. Bu linke tıkladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekir. Sisteme giriş yaptıktan sonra önünüze gelen sayfada miras sorgulaması yapabilirsiniz. Miras sorgulama için miras bırakan kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını bilmeniz gerekir.

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir?

Miras taksim sözleşmesi, mirasçılar ve bu mirasçıların avukatları tarafından düzenlenebilecek bir sözleşmedir. Bu sözleşme sayesinde söz konusu olan mirasın mirasçılar arasında ne şekilde paylaşılacağı belirlenir. Bu sözleşme için tarafların mirasla ilgili her konuda anlaşmaları ve sözleşme maddelerini onaylamaları gerekir. Tek bir mirasçı bile bu belgeyi onaylamazsa miras taksim sözleşmesi geçerli olamaz.

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Eşin Miras Payı Ne Kadar?

Eşin miras payı, vefat eden kişinin kaç tane mirasçısı olduğuna göre değişiklik gösterir. Söz konusu olan kişinin yalnızca eşi değil, çocukları da varsa eşin miras payı, tüm mirasın dörtte biri kadardır. Ancak, vefat eden kişinin çocukları yoksa ve mirasçısı yalnızca eşi ve yansoyu olan aile bireyleri ise eşin miras payı toplam mirasın dörtte üçü kadardır.