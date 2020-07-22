  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Resmi Gazete'de yayınlandı! Dövizle askerlik kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmeliğe göre dövizle askerlik resmen yürürlükten kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 10:16:00 -
Resmi Gazete'de yayınlandı! Dövizle askerlik kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan asker alma yönetmeliği, askerlik çağı içindekilerin askerlik işlemleri ile bu işlemlerle ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsıyor.

Yeni yönetmelikle, dövizle askerlik hizmeti uygulama esasları hakkında yönetmelikle ilgili düzenleme yapılarak, yürürlükten kaldırıldı.

Askeralma yönetmeliği ile ayrıca, erat sevkiyat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği başta olmak üzere bu alanda birçok yönetmeliğin maddelerinde düzenleme yapıldı, bazı yönetmelikler de yürürlükten kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı