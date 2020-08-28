Resmi Gazete’de yayımlandı! Yıl sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek

Pandemi sürecinde en çok fedakarlıkta bulunan sağlık çalışanlarına güzel haber Cumhurbaşkanlığı kararı ile geldi. Sağlık çalışanları bu yılın sonuna kadar toplu taşıma araçlarını ve kamuya ait sosyal tesislerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı uzatıldı.

Karar kapsamında sağlık personeli, 31 Aralık’a kadar bu haklardan ücretsiz yararlanabilecek.