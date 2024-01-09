Resmi Gazete'de yayımlandı: Şanlıurfa'dan petrol fışkıracak! İlgili önemli duyuru bu kez peş peşe geldi
Petrol için müjdeli bir haber geldi! Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,23 düşüşle 77,79 dolar olurken petrol üretimi Türkiye'de uçuşa geçeceği ve yükseleceği tahmin ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlandı: Şanlıurfa'dan resmen petrol fışkıracak tahmin edilmekte.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Şanlıurfa’da bulunan 43 bin 238 ile 61 bin 856 hektarlık sahalar için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
urfanatik'in aktardığına göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne Şanlıurfa’da bulunan 43 bin 238 ile 61 bin 856 hektar yüzölçümüne sahip saha için 5 yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
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