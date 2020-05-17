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Resmi Gazete'de yayımlandı: O illerde petrol aranacak

Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:08:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı: O illerde petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ’ye Batman, Mardin ve Diyarbakır sınırları içinde yer alan ve yüz ölçümleri 59 bin 477 hektar ile 61 bin 306 hektar olan 2 saha için 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi.

Şirket, söz konusu sahalar için 10 Ocak'ta başvuruda bulunmuştu.

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