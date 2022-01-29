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Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! "Maske Kimsin Sen?" genelgesi
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! "Maske Kimsin Sen?" genelgesi

FOX TV'de yayınlanan ve verdiği mesajlarla büyük tepkilere neden olan 'Maske Kimsin Sen?' adlı programa ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 07:45:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! "Maske Kimsin Sen?" genelgesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, FOX TV'nin son haftalarda tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' programına ilişkin genelge yer aldı.

Genelgede, sözgelimi program tarif edilerek, ilgili kuruluşlara anayasa ile kanunlardan kaynaklanan müeyyidelerin uygulanması talimatı verildi.

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Yorumlar

MUZDARİP

Rtük başkanının ne iş yaptığını bilen, kendisini gören var mı? Bir vatandaş olarak derhal istifa etmesini, ya da aldığı maaşın hakkını vermesini istiyorum, yoksa and olsun ki iki cihanda iki elim yakasında olacak vesselâm....
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Gökhan

Çok doğru bir karar olmuş.Böyle abuk subuk programlari yayınlayıp milletin ahlakını bozuyorlar onkadar saçmaki bir kere baktım tiksindim iğrenc berbat bisey olmuş
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