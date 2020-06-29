Resmi Gazete'de yayımlandı... Kimlik paylaşımı sistemine ilişkin karar

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimlik Paylaşımı Sistemi Katılma Payı Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'e ilişkin detayları paylaştı.

İşte o düzenleme

Kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine anlık, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat esasıyla bugün itibariyle 2.008 kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin online erişmesine imkân sağlayan Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) hizmetinden; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer almayan kurumlar, katılma payı karşılığında (ücretli) faydalanmaktadır.

5490 sayılı Kanunda 19.10.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte; KPS katılma payı, sunulan servisin niteliği dikkate alınarak 3 kuruş olarak belirlenmiş, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacağı düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; 27.06.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Katılma Payının ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen: "Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile Kanun hükümlerinin uyumu sağlamakla birlikte;

Afet ve acil durumlar, eğitim, sağlık, seçim, altyapı gibi kamu hizmetleri ile yatırım planlamalarında kullanılabilecek; belirli yerde (il, ilçe, mahalle, köy, vb) yaşayan insanlar ile binaların (kat, daire sayısı, kullanım amacı gibi) bilgilerinin etkin olarak kullanılabilmesine olanak sağlayacak metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi sonucunda oluşan mekânsal adres verisinin de mevzuat kapsamındaki kurumlarla paylaşılabilmesi sağlanmıştır.