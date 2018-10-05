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Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte 'Yerli Üretim Logosu’nun kullanım şekli

Ticaret Bakanlığının, Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

05 Ekim 2018 Cuma 10:30
Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte 'Yerli Üretim Logosu’nun kullanım şekli

Üretildiği ülke Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde kullanımına başlanan "Yerli Üretim" logosu, etiketler ve fiyat listelerine, kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilecek; Malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı ile bu fiyatların uygulanmaya başlandığı tarih etiketlere yazılacak.

Ticaret Bakanlığının, Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması zorunlu olacak.

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen işletmeler tarafından Türkiye'de üretilen mallar, el ve ev sanatları ürünleriyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ilgili maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye'de elde edilen veya üretilen mallar, yerli üretim sayılacak. Bu kapsamda Türkiye'de çıkarılan madencilik ürünleri, ülkede toplanan bitkisel ürünler, doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar, tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünlerinde de "Yerli Üretim" logosuna yer verilecek.

"Yerli Üretim" logosu, etiketler ve fiyat listelerine, kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilecek. Söz konusu logoya, belirlenen orijinal renklerinde ve şeklinde yer verilecek. Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda belirlenen oranlara uyulacak. 

Etiketler ve fiyat listelerinde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatı ile bu fiyatların uygulanmaya başladığı tarih yazılacak.

Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar söz konusu tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevli olacak. Tebliğe aykırı uygulamaların tespiti halinde, bu aykırılık, gereği yapılmak üzere uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe bildirilecek.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:30
  1. yerli üretim logosu
  2. Resmi Gazete

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