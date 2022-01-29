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Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni TÜİK Başkanı
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni TÜİK Başkanı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alınarak, yerine Erhan Çetinkaya atandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 02:29:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni TÜİK Başkanı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. TÜİK Başkanlığı'ndan alınan Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı.

Erhan Çetinkaya kimdir?

1981 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu

2004‑2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri’nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı. Daha sonra ABD’de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business’tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK’daki görevine döndü.

2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. İsviçre’de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye’yi temsil etti. CFA (Certified Financial Analyst) ve FRM (Financial Risk Manager) sertifikaları sahibi olup Eylül 2017’den Aralık 2019’a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla BDDK Başkan Yardımcısı olarak atandı.

29 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile TÜİK Başkanı olarak atandı.

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