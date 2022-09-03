  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni avukatlık ücretleri
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni avukatlık ücretleri

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifede avukatlara davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 01:41:00 - 2022-09-03 01:41:56
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni avukatlık ücretleri

2022-2023 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifeye göre, uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 33 bin 300, duruşmalı işlerde 57 bin 600 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Ceza soruşturma evresindeki işler için 2 bin 800, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 5 bin 500, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 4 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 9 bin 200, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 17 bin 400 lira avukatlık ücreti alınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23