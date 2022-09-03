Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni avukatlık ücretleri

2022-2023 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifeye göre, uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 33 bin 300, duruşmalı işlerde 57 bin 600 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Ceza soruşturma evresindeki işler için 2 bin 800, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 5 bin 500, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 4 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 9 bin 200, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 17 bin 400 lira avukatlık ücreti alınacak.