Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2024 pasaport ve ehliyet ücretleri...
2024 yılı pasaport ve ehliyet harç ücretleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3 yıldan fazla pasaport harç tutarının 7 bin 833 lira olacağı öğrenildi.
Resmi Gazete'de 2024 yılında uygulanacak Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğe göre pasaport ve ehliyet harçları değişti. Bu kapsamda, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396.60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558.30 lira ve 3 yıldan fazla süreli (10 yıllık) olanlar için 7 bin 833 lira oldu.
2024 EHLİYET HARCI
2024'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308. 40 lira, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945.40 lira olarak oldu.
YURT DIŞI TELEFON GETİRME
Öte yandan yurt dışından telefon getirenler için harç bedeli 31 bin 692 liraya yükseldi.
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