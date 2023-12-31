Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2024 pasaport ve ehliyet ücretleri...

Resmi Gazete'de 2024 yılında uygulanacak Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğe göre pasaport ve ehliyet harçları değişti. Bu kapsamda, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396.60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558.30 lira ve 3 yıldan fazla süreli (10 yıllık) olanlar için 7 bin 833 lira oldu.

2024 EHLİYET HARCI

2024'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308. 40 lira, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945.40 lira olarak oldu.

YURT DIŞI TELEFON GETİRME

Öte yandan yurt dışından telefon getirenler için harç bedeli 31 bin 692 liraya yükseldi.