  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'ın yerine Fuat Oktay
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'ın yerine Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Togo Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın vekalet edeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 13:49:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'ın yerine Fuat Oktay

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Erdoğan, 17-20 Ekim'de Angola Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Togo Cumhuriyeti'ne ziyaretlerde bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan KPSS şartsız subay alımı! İşte başvuru şartları
Ekonomi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan KPSS şartsız subay alımı! İşte başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) KPSS puanı aramaksızın subay alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecini başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç d..
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun tehdidine tepki: Rüyasında bile...
Gündem

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun tehdidine tepki: Rüyasında bile...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlara yönelik tehditlerine ilişkin, "Bu dili kulla..
Türkiye'den Uruguay’a zırhlı araç ihracatı
Teknoloji

Türkiye'den Uruguay’a zırhlı araç ihracatı

Katmerciler firması Uruguay’a taktik tekerlekli zırhlı araç HIZIR ve 4×4 Zırhlı Ambulans ihracatı gerçekleştirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay