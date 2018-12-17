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Resmi Gazete'de yayımlandı! Dokunan mahkemelik olacak

Doğalgaz şebekesine, sayacına veya tesisatına doğalgaz dağıtım şirketinin izni olmadan müdahale edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:35
Resmi Gazete'de yayımlandı! Dokunan mahkemelik olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile dağıtım şirketlerinin takip edeceği usul ve esaslara ilişkin kurul kararında yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.   

‘Kaçağa sebebiyet'

Buna göre, dağıtım şirketi, sertifika sahibinin dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara, şebekeye, sayaca, tesisata müdahale edip müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olması veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanması hallerinde, durumu ispatlayıcı somut bilgi ve belgelerle kuruma bildirerek, yapılan değişiklikle gerekirse sertifikanın iptalini isteyebilecek ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunabilecek. Kurum tarafından kurul kararı ilgilisine ve dağıtım şirketine tebliğ edilene kadar sertifika sahibinin iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyaları kabul edilmeyecek.

 

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:35
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  • ibrahimibrahim28 dk önce
    Allah belanızı versin o zaman türkiyede kimse doğalgaz amüdale edmiyor iliğimizi emiyorsunuz zaten biz abone olduk kışın bu soğukta tam 3 gün sonra gelip eksikleriniz var diye 2 gün daha ertelediniz bizim hakkımızı Allah alsın sizlerden ula hep mi vatandaş ayüklenilir

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