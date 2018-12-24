Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 radyo kapanıyor
RTÜK'ün karasal yayın yapan radyolarla ilgili yaptığı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre İstanbul'da yayın yapan 130 radyodan 50'si kapanacak.24 Aralık 2018 Pazartesi 12:31
RTÜK Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karasal yayın yapan radyolarla ilgili düzenlemeden en çok İstanbul'daki radyoların etkileneceği belirtildi.
2019 yılında hizmete girecek Çamlıca Kulesi'ndeki frekans sayısının sınırlı olması gerekçesiyle İstanbul'da yayın yapan 130 radyodan 50'sinin kapanacağı bildirildi.
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