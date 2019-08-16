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Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne Bahri Kesici atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne Bahri Kesici atandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 01:04
Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne Bahri Kesici atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne Bahri Kesici atandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 01:04
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