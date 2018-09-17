Resmi Gazete dijitale döndü

Son dönemlerde dünya genelinde çok sayıda basın kuruluşu bütçelerinin büyük çoğunluğunu dijital bölümlerine ayırırken, kimi dev kuruluşlar da basılı gazeteyi bırakarak sadece internet ortamında var olma kararı aldı.

Dünya genelinde yaşanan bu değişim ve dijital dönüşüme Türkiye'deki yayın kuruluşları da ayak uydururken, devletin resmi gazetesinden de bu yönde bir adım geldi.

RESMİ GAZETE SADECE DİJİTAL PLATFORMDA



7 Ekim 1920'de kurulan ve ilk sayısını da 7 Şubat 1921 yılında çıkaran Resmi Gazete, yüzyıllık serüvenin ardından kağıt bölümünü kapattı. 14 Eylül 2018 Cuma günü 130 personele ‘son iş günü' tebliği yapıldı. Bazıları işçi statüsünde olan personel, bu hafta yeni kurumlarına dağıtıldı.

AYLIK 2 BİN BASIMI VARDI



Bir yandan djital çağa ayak uydurma hazırlıklarını yürüten kurum diğer yandan da basılı gazete sayısını aralıklarla düşürmüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkartılan kararname, yönetmelik, yasa ve genelge gibi kararlar yayınlanan gazete son dönemlerde 2 bin baskı yapıyordu.



HERKESİN BİR TIK UZAĞINDA



Resmi Gazete artık sadece dijital olarak hazırlanacak. Bundan sonraki dönemde kullanıcılar gerek bilgisayar ve tabletlerinden gerekse de cep telefonlarından tek bir tıkla Resmi Gazete'nin tüm sayılarına ve içeriklerine ulaşabilecekler.