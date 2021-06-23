  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erdoğan işaret etti! Bakan Varank bilek güreşi yapacak
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapıları için 2 bin işçi çalışıyor
Muğla'da feci kaza
Komşuda korkutan deprem
Gündem Resmi Gazete atama kararları son dakika! Resmi Gazete atamaları isim listesi
Gündem

Resmi Gazete atama kararları son dakika! Resmi Gazete atamaları isim listesi

Resmi Gazete’de atama kararları yayınlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni atamalar gerçekleştirildi. Son dakika atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki kim nereye atandı? Resmi Gazete atamaları isim listesi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 07:46:00 -
Resmi Gazete atama kararları son dakika! Resmi Gazete atamaları isim listesi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarılı olan 39 iş müfettiş yardımcısı atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine de Vergi Müfettişi Erkan Bozkurt'un ataması yapıldı. Ayrıca yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 318 vergi müfettiş yardımcısı da vergi müfettişi olarak atandı.

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Selman Fındıklı, Müfettişliğe ise yine yapılan yeterlik sınavında yeterli puanı alan Müfettiş Yardımcısı Nihat Özen getirildi. Resmi Gazete atama listesi için tıklayın

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay