Resmi Gazete atama kararları son dakika atamalar listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de son dakika atama kararları yayımlandı. Atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 523 vergi müfettiş yardımcısının da ataması gerçekleştirilirken, ürkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne de atamalar yapıldı. İşte Son dakika Resmi Gazete atama kararları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Metin Yazar, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İrfan İpşir, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ömer Abdullah Karagözoğlu, Enver Mamur ve Murat Baştor atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 523 vergi müfettiş yardımcısının da ataması gerçekleştirildi.
İşte Resmi Gazete atama kararları listesi
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