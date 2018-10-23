Resmi ajans duyurdu! Kaşıkçı'nın cesedi bulundu
Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulundu. Haber Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'dan geldi.23 Ekim 2018 Salı 13:24
Çin resmi haber ajansı Şinhua, dünya gündemini sarsan bir iddiaya imza attı.
Şinhua'nın resmi Twitter hesabında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğu iddia edildi.
Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunu ziyaretinde çıkan arbedede öldürüldüğünü haftalar süren sessizlik ve inkarın ardından kabul etmişti.
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