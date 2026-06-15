Resmi açıklama yapıldı! Real Madrid ilk bombayı patlattı

Real Madrid, Chelsea'den Cucurella'yı transfer etti. Resmi internet sitesinde İspanyol oyuncunun transferi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid ve Chelsea, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, 30 Haziran 2032 tarihine kadar, altı sezon boyunca kulübümüzün futbolcusu olacak."

Chelsea forması ile 163 maça çıkan Marc Cucurella 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki sol bek, İspanya Milli Takım formasıyla ise 24 maça çıkarken bu maçlarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.