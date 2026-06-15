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Spor Resmi açıklama yapıldı! Real Madrid ilk bombayı patlattı
Spor

Resmi açıklama yapıldı! Real Madrid ilk bombayı patlattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Resmi açıklama yapıldı! Real Madrid ilk bombayı patlattı

José Mourinho’yu yeniden teknik direktörlüğe getiren İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Chelsea forması giyen İspanyol sol bek Marc Cucurella’yı transfer ettiğini açıkladı. Eflatun beyazlılar, Cucurella için 55 milyon Euro sabit ücret ve 5 milyon Euro bonus ödedi.

Real Madrid, Chelsea'den Cucurella'yı transfer etti. Resmi internet sitesinde İspanyol oyuncunun transferi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid ve Chelsea, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, 30 Haziran 2032 tarihine kadar, altı sezon boyunca kulübümüzün futbolcusu olacak."

Chelsea forması ile 163 maça çıkan Marc Cucurella 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki sol bek, İspanya Milli Takım formasıyla ise 24 maça çıkarken bu maçlarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

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