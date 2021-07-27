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Dünya Resmi açıklama geldi! F-35'lerde yeni kriz patlak verdi
Dünya

Resmi açıklama geldi! F-35'lerde yeni kriz patlak verdi

ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin, beşinci nesil F-35 savaş uçaklarında yeni bir krizin kapıda olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 09:49:00 -
Resmi açıklama geldi! F-35'lerde yeni kriz patlak verdi

ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin, beşinci nesil F-35 savaş uçakları için yeni sıkıntıların yolda olduğunu duyurdu. Yüklenici firma, enflasyon nedeniyle F-35'lerin fiyatlarının da artacağını bildirdi.

ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin, dünyada artan enflasyon nedeniyle F-35 fiyatlarının yükselişe geçeceğini duyurdu.

Yaşanacak fiyat artışı Pentagon'un en maliyetli programına para harcanmasını istemeyen milletvekilleri tarafından şikayetlere yol açacak.

Lockheed'in CFO'su Kenneth Possenriede bir konferansta, "Fiyatlarda bir artış göreceğiz, bugünkü fiyatlara göre mütevazi bir artış olacak." ifadelerine yer verdi.

Possenriede ayrıca F-35'lerin B ve C segmentlerinde fiyatların sabit kalacağını hatta düşüş bile yaşayabileceğini söyledi.

 

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