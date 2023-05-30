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Dünya Resmen yasalaştı! Sapkın LGBT’lilere idam cezası
Dünya

Resmen yasalaştı! Sapkın LGBT’lilere idam cezası

Yeniakit Publisher
2023-05-30 12:01:00 - 2023-05-30 12:01:49
Resmen yasalaştı! Sapkın LGBT’lilere idam cezası

Uganda'da LGBT'lilere idam cezası öngören yasa, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin imzasıyla yürürlüğe girdi.

Uganda'da LGBT'lilere ölüm cezası öngören ve eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısı, Devlet Başkanı Yoweri Museveni tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Yasayla birlikte, HIV/AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olduğu belirtilen kişilere idam cezası verilebilecek. "Eşcinselliği teşvik etme" suçlaması için ise 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Ugandalı sözde insan hakları savunucusu olan Clare Byarugaba, "Uganda cumhurbaşkanı bugün devlet destekli homofobi ve transfobiyi yasallaştırdı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ise, tıpkı kendinden beklendiği gibi söz konusu adımı "insan haklarının trajik bir ihlali" olarak nitelendirdi ve "Ciddi insan hakları ihlallerine veya yolsuzluğa karışan herkese karşı yaptırımların uygulanması ve ABD'ye girişin kısıtlanması dahil olmak üzere ek adımlar düşünüyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Uganda'ya vize kısıtlamaları konusu gündeme getireceklerini söyledi.
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Öte yandan her türlü sapıklığın destekçisi olan Avrupa Birliği'nde (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uganda'nın LGBT karşıtı yasasının uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunu ve ülkenin uluslararası ortaklarıyla olan bağlarını etkileyeceğini söyledi.

Yasa tasarısını, "insanlık dışı" olarak niteleyen Borrell, "Uganda hükümetinin tüm vatandaşların temel haklarını koruma yükümlülüğü var. Bunu yapmamak, uluslararası ortaklarla ilişkileri baltalayacaktır" dedi.

Kaynak: Haber 7

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Yorumlar

  K Maraşlı

Allahım tez zamanda bizim idarecileride uyandırsın yoksa hacı hoca çocuğu Gençlik gidiyor

Şeyh Şamil bu

Bir an önce Allah'ın nizamını getirin. Beşerin böyle hayatı konularda bir hükmü zaten yok!
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