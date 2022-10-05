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Siyaset Resmen tarih verdi! Erdoğan'dan alevilere müjde
Siyaset

Resmen tarih verdi! Erdoğan'dan alevilere müjde

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alevilere ilişkin yeni bir müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki hafta cuma günü Alevi vatandaşlarımız için adım atacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 15:05:00 - 2022-10-05 15:06:46
Resmen tarih verdi! Erdoğan'dan alevilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına,"Biz başörtüsü konusunu ülke gündeminden çıkarttık." yanıtını verdi.

Aleviler için yeni adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarının devamında, dayatılan Kürt ve Alevi meselelerine değindi.

"Bizim Kürt meselesi gibi bir sıkıntımız yok ki." diyen Cumhurbaşkanı, "Benim Kabinemde iki tane Kürt arkadaşım var. Önümüzdeki hafta cuma günü Alevi vatandaşlarımız için adım atacağız." şeklinde konuştu.

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