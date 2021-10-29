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Teknoloji Resmen kullanıma sunulmuştu! Windows 11 kullanım oranı açıklandı
Teknoloji

Resmen kullanıma sunulmuştu! Windows 11 kullanım oranı açıklandı

Windows 11, üç haftada oldukça iyi bir kullanım oranına ulaşırken, Windows 10 hala en çok tercih edilen işletim sistemi konumunda.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 14:33:00 - 2021-10-29 14:34:19
Resmen kullanıma sunulmuştu! Windows 11 kullanım oranı açıklandı

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda resmen kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, üç haftada oldukça iyi bir başarı elde etti.

AdDuplex'in yağtığı araştırmaya göre, Windows 11 işletim sistemi şu anda bilgisayarların yüzde 4.8'inde yüklü. Insider beta sürümüyle birlikte kullanım oranı yüzde 5.1 seviyesine ulaşıyor.

Hedef yıl sonunda yüzde 10 pay

Tahminlere göre Windows 11, kullanıcılar tarafından çok hızlı bir şekilde benimsenmeye devam edecek. Yeni nesil işletim sisteminin payı 2021 sonuna kadar yüzde 10'lara kadar çıkabilir.

AdDuplex verilerine göre Windows 10 21H1, yüzde 37.6 kullanım oranıyla en popüler Windows sürümü konumunda. İkinci sırada ise bilgisayarların yüzde 34'ünde kurulu olan Windows 10 20H2 var.

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