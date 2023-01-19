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Dünya Resmen katliam! 2 bin 390 kişi öldü
Dünya

Resmen katliam! 2 bin 390 kişi öldü

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) "Caminando Fronteras" (Yürüyen Sınırlar), geçen yl Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına doğru deniz yoluyla düzensiz göçte 2 bin 390 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 10:21:00 -
Resmen katliam! 2 bin 390 kişi öldü

Caminando Fronteras, Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göçle ilgili 2022 raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, İspanya'ya düzensiz göçte en zorlu güzergah olarak gösterilen, Atlantik Okyanusu üzerindeki Kanarya Adaları'nda, yolculuk sırasında hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 1784 olduğu kaydedildi.

Kanarya Adaları'nda ölenler de dahil olmak üzere, İspanya'ya gelmeye çalışırken olumsuz hava koşulları nedeniyle bot, tekne gibi kendilerini taşıyan deniz araçlarının batmasından, sıvı kaybı veya gıda yetersizliğinden dolayı hayatını kaybeden toplamda 2 bin 390 düzensiz göçmenden 288'inin kadın, 101'inin de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Denizde yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin yüzde 91,42'sinin cesetlerinin bulunamadığına işaret edilen raporda, bunun aileler üzerinde "hukuki ve psikolojik sonuçları nedeniyle korkunç bir etki yarattığı" ifade edildi.

Raporda düzensiz göçmenlerin "her seferinde çok daha zorlu güzergahlar üzerinden İspanya'ya ulaşmaya çalıştığı" kaydedildi.

İspanya'ya doğru düzensiz göçte "kara yıl" olarak gösterilen 2021'de 4 bin 639 kişi hayatını kaybetmişti.

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