Resmen kadın pazarına çevirdiler! Ekşi Sözlük’te skandal başlık

yeniakit.com.tr Toplumun ahlak yapısının temellerine dinamit döşendiği Ekşi Sözlük, kullanıcılarına her türlü pisliği meşru gösteriyor. İnternet ortamında yayın yapan sitede, şimdiye dek çatısı altında birçok ahlaksızlığa yer verildi. Sitede sürdürülen ahlaksızlıklara, dün bir yenisi daha eklendi.

AHLAKSIZLARIN KENDİLERİNİ PAZARLAMASINA ARACILIK YAPTI

Her fırsatta kullanıcılarına Müslümanlara saldırı fırsatı veren site dün yayınladığı 'ekşi sözlük tek gecelik ilişki ilanı' gündem başlığı ile bir kez daha kirli yüzünü gösterdi. Başlık altında sitenin bazı ahlaksız kullanıcıları, ilan vererek resmen kendilerini pazarladı. Bu skandal ile site, şehvet peşinde her türlü ahlaksızlığı meşru gören erkek ve kadınların kendilerini pazarlamasına aracılık yapmış oldu.

İşte o ahlaksız konu başlığı:

TEPKİ YAĞDI

Ekşi Sözlük’ün bu ahlaksızlığına, sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çığ gibi büyüdü. Site içinde de bazı kullanıcılar da girdikleri entryler ile bu skandala tepki gösterdi.