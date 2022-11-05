Resmen harekete geçtiler! Musk'a bir şok da Twitter çalışanlarından

Elon Musk'ın devralınmasından sonra uygulanan toplu işten çıkarmalardan etkilenen Twitter çalışanları, şirkete karşı dava açtı. Musk, Twitter'ın çalışan sayısını yarı yarıya azaltmayı planlıyor, bu da yaklaşık 3.700 kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor.

Dün, Musk'ın işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla Twitter'ın işgücünü% 50 oranında azaltmaya hazırlandığı haberi geldi. Bloomberg, çalışanların aynı gün San Francisco federal mahkemesinde, hareketin ABD İşçi Ayarlama ve Yeniden Eğitim Bildirimi (WARN) Yasası'nı ihlal ettiğini iddia eden bir sınıf davası açtığını bildirdi.

WARN Yasası ne diyor

WARN Yasası, 100 veya daha fazla çalışanı olan şirketlerin, 50 veya daha fazla kişiyi etkileyen herhangi bir işten çıkarma yapmadan önce işçilere 60 günlük bir bildirim süresi sağlamalarını ve onlara başka bir iş bulmak veya yeniden eğitmek için yeterli zaman tanımasını gerektiriyor.

Öte yandan The Washington Post’un bir raporuna göre, şirkette çalışan ve anonim olarak açıklamalar yapan birçok çalışan, işten çıkarılmalar sonucunda platformun çalışır tutulup tutulamayacağına dair endişe duyuyor.