Resmen getirdiler! Türkiye'de tapuda yeni dönem başlıyor, ev alıp satacak olanlar dikkat! Milyonları ilgilendiriyor!

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde yeni dönem resmen başlıyor. Ev alıp satacak olanlar bu tarihe dikkat edin. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren isteyen kişiler ev alım satımı başta olmak üzere noterden tapu işlemi, satışı ve devri yapabilecekler. İşte tapuda yeni dönem düzenlemesine dair tüm merak edilenler...

TAPUDA YENİ DÖNEM

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren noter üzerinden ev alım satımı başta olmak üzere tapu işlemi ve devri işlemleri yapılabilecek.

TAPU HARCINA EK NOTER ÜCRETİ

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Tapu harcı, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 olmak üzere satış bedeli üzerinden yüzde 4 olarak tahsil ediliyor.

Tapu işlemi için; tapu dairesi tercih edilirse yalnızca tapu harcı ödenirken, işlem noterde gerçekleştirilirse tapu harcına ek olarak noter ücreti de ödenmesi gerekecek. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak. Bu miktarlar, her yıl yeniden değerleme oranına göre düzenlenecek.

NOTER’DE TAPU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi aracılığıyla noterlerle paylaşılacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) noterliklerin veri alabilmesi için teknik hazırlıklar sürüyor.

Taşınmazın ilgili belgelerinin eksik olduğu durumda ise bu belgeler sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğü tarafından sisteme aktarılacak.

Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılacak.

Satış sözleşmesi taraflar tarafından imzalanınca noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi de sisteme kaydedecek.

Yine verilen bilgiye göre, sözleşme sisteme kaydolduktan sonra tapu müdürlüğü tarafından taşınmazın tapu siciline tescili yapılacak.

Satış sözleşmesiyle birlikte diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarılacak ve fiziki olarak da arşivlenecek.