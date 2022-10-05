  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medya yasası Pinokyo Özdağ'ı hoplattı... ‘Artık yalan söyleyemem’ telaşı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini ilan etti! Bomba tüyo: Bunu yapan zengin olur

18 lirayı geçen dolar için gündeme oturacak çıkış! Dolar kurunu kimin yükselttiğini açıkladı

Avcılar Belediyesi'nde dev yolsuzluk! CHP’liler belediyeyi FETÖ imamı Erkan Karaarslan’la birlikte soydu!

Sınırları kaldırıp öyle bir şey yaptılar ki… Köyde işsizliği bitiren formül

AB'den Rusya'ya bir hamle daha! Yeni yaptırım paketleri yolda

Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi!

Böyle olur CHP’nin dayanışma yemeği! Buluşmada yumruklar konuştu

Hangi ülkede kaç cami var? İşte zirvedeki ülke

Sebze-meyve için şok haber geldi! "Bu olacak" deyip açıkladılar
Siyaset Resmen geri çekti! Davutoğlu'ndan skandal Demirtaş kararı
Siyaset

Resmen geri çekti! Davutoğlu'ndan skandal Demirtaş kararı

CHP'nin 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklamasına destek veren ve Selahattin Demirtaş'ın kendisine cezaevinden mesaj gönderdiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki 'hakaret' şikayetini geri çekti.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 17:23:00 -
Resmen geri çekti! Davutoğlu'ndan skandal Demirtaş kararı

'HDP'ye bakanlık' açıklamasına da destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kendisine yönelik sözleri nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki 'hakaret' şikayetini geri çekti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini alenen aşağılama’ ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik söylediği sözler nedeniyle ‘hakaret’ suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Demirtaş’ın avukatı Fırat Epözdemir hazır bulundu.

Şikayetini geri çekti

Mahkeme, Ahmet Davutoğlu’nun avukatı aracılığıyla bu dosya kapsamında bulunan tüm işlemlerden ve taleplerden feragat ettiklerini bildiren bir dilekçe sunduğunu aktardı.

Mahkeme, sanık Demirtaş hakkında aynı suçlamalarla başka illerde ve mahkemelerde devam eden dosyaların sonuçlarının beklenmesine ve bir kısmı karara bağlanan dosyaların ise istinaftan dönmelerinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

HDP'ye bakanlık açıklamasını desteklemişti

Davutoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir.” sözlerini değerlendirerek “HDP’nin dışlanmasını doğru bulmuyorum.” demişti.

"Yüreğin soğumadı mı?"

Davutoğlu'nun sözlerinin ardından Demirtaş, bulunduğu cezaevinden mesaj göndererek şu ifadeleri kullanmıştı:

Hakkımda 47 dava açıldı. 6 yıldır haksız yere tutukluyum. 10 bin yıldan fazla ceza söz konusu. Siyasi tutukluyum. Bunlardan biri de Ahmet Davutoğlu’na hakarettir. Davutoğlu’na sormak isterim. Yüreğin soğumadı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23