Resmen geri çekti! Davutoğlu'ndan skandal Demirtaş kararı
CHP'nin 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklamasına destek veren ve Selahattin Demirtaş'ın kendisine cezaevinden mesaj gönderdiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki 'hakaret' şikayetini geri çekti.
'HDP'ye bakanlık' açıklamasına da destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kendisine yönelik sözleri nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki 'hakaret' şikayetini geri çekti.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini alenen aşağılama’ ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik söylediği sözler nedeniyle ‘hakaret’ suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Demirtaş’ın avukatı Fırat Epözdemir hazır bulundu.
Şikayetini geri çekti
Mahkeme, Ahmet Davutoğlu’nun avukatı aracılığıyla bu dosya kapsamında bulunan tüm işlemlerden ve taleplerden feragat ettiklerini bildiren bir dilekçe sunduğunu aktardı.
Mahkeme, sanık Demirtaş hakkında aynı suçlamalarla başka illerde ve mahkemelerde devam eden dosyaların sonuçlarının beklenmesine ve bir kısmı karara bağlanan dosyaların ise istinaftan dönmelerinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
HDP'ye bakanlık açıklamasını desteklemişti
Davutoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir.” sözlerini değerlendirerek “HDP’nin dışlanmasını doğru bulmuyorum.” demişti.
"Yüreğin soğumadı mı?"
Davutoğlu'nun sözlerinin ardından Demirtaş, bulunduğu cezaevinden mesaj göndererek şu ifadeleri kullanmıştı:
Hakkımda 47 dava açıldı. 6 yıldır haksız yere tutukluyum. 10 bin yıldan fazla ceza söz konusu. Siyasi tutukluyum. Bunlardan biri de Ahmet Davutoğlu’na hakarettir. Davutoğlu’na sormak isterim. Yüreğin soğumadı mı?