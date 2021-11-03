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Gündem Resmen duyuruldu! Diyarbakır ile Trabzon arasında direkt uçuşlar bugün başladı
Gündem

Resmen duyuruldu! Diyarbakır ile Trabzon arasında direkt uçuşlar bugün başladı

Diyarbakır ile Trabzon arasında yapılması planlanan direkt uçuşların bugün başladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 15:07:00 -
Resmen duyuruldu! Diyarbakır ile Trabzon arasında direkt uçuşlar bugün başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, uçuş noktalarına bir yenisi daha eklendi.

Trabzon’da ilk kez Trabzon-Diyarbakır uçak seferinin 2 Kasım itibarıyla başladığı açıklandı.

Uçuşlar salı ve cumartesi yapılacak

Uçuşların, Anadolu Jet firması tarafından salı ve cumartesi günü olmak üzere hafta iki gün yapılacağı bildirildi.

Tek yön 109 TL, gidiş-dönüş 213 TL

26 Mart'a kadarki seferlerde biletlerin tek yön 109 TL, gidiş dönüş de 213 TL'den satışa sunulduğu açıklandı.

Öte yandan iki şehrin valisi de Twitter hesaplarından başlayan seferleri duyurdu.

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