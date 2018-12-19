Resmen duyuruldu! ABD Suriye'deki askerlerini çekiyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını duyurdu.

İç savaş ülkesinin kuzeyinde çok sayıda askeri ve üssü bulunan Pentagon, Suriye'den tamamen ve hızlı bir şekilde çekilmeyi planlıyor. Dünyada anında son dakika olan habere göre, karar Başkan DonaldTrump tarafından alındı.

"Tek sebebimiz DAEŞ'ti"

ABD Başkanı Trump, "Suriye'de DEAŞ'ı yendik. Benim başkanlık dönemimde orada kalmak için tek sebebimiz oydu" demişti.

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