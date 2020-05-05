Resmen duyurdular! Vedat Muriqi İtalya yolcusu

Fenerbahçe'nin transfere kaynak bulmak için gözden çıkardığı iddia edilen Vedat Muriqi için Tottenham ve Lazio en ciddi adaylardı.

Lazio talip oldu

Ve Vedat dün La Gazzetta dello Sport tarafından Lazio'nun forvet hattı için 4 adaydan biri olarak gösterildi.

Buna göre Artem Dzyuba, İanis Hagi listede ilk isimler olurken, Vedat 3'üncü sırada yer aldı ve Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro istediği belirtildi. 4'üncü isim ise Real Zaragoza'dan Luis Suarez.