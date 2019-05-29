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Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Alman medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Werder Bremen'in golcü oyuncusu Max Kruse ile anlaşma sağladı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:28
Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Almanya’da yayın yapan Bild, yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertliler’in teklifini değerlendirmeye aldığını duyurdu! Haberde bir süredir görüşmelerin sürdüğü dile getirilirken Kanarya’nın, bonservisi elinde olan Alman yıldıza 2+1 yıllık teklifte bulunduğu belirtildi.

Ersun Yanal onayladı

Bild ayrıca Kruse için “F.Bahçe’nin teklifini değerlendirmeye aldı. İstanbul’a taşınmayı düşünebilir” ifadelerine yer verdi. Ersun Yanal da 31 yaşındaki forvetin alınmasını istiyor. 2013’de bu yana Almanya Milli Takım formasını 14 kez terleten Kruse’nin adı daha önce Liverpool, B.Münih’le anılmıştı. Kruse 36 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:28
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Max Kruse
  4. Werder Bremen
  5. Almanya

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