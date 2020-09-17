Resmen duyurdular! Güneş yeni bir döngüye girdi

Güneş döngülerini anlamanın mühim olduğunu belirten uzmanlar, her 11 senede bir fırtınalı ve sakin geçen bir döngüsünü tamamlayan ve yenisine başlayan Güneş'in artık resmen 25. döngüsüne girmiş olduğunu bildirdi.

Uyduları, havayollarını, roketleri etkiliyor

Güneş'in döngüleri esnasında meydana gelen Güneş patlamaları, gezegenimiz Dünya'daki güç şebekesini, GPS'i, havayollarını, uyduları, roketleri ve uzaydaki astronotları etkileyebiliyor.

10 ay sürebiliyor

Independent'in haberine göre; uluslararası uzmanların yer aldığı 25. Güneş Döngüsü Tahmin Paneli’nin salı günü gerçekleştirdiği açıklamaya göre yeni döngü, aslında 2019 yılının Aralık ayında başladı. Fakat çok değşiken olan Güneş'in yeni döngülerinin başlangıç tarihini açıklamak 10 ay kadar sürebiliyor.

"Benzer geçecek"

Uzmanlar, 25. döngünün, son 11 senedir yaşanılan koşullar ile çok benzer geçeceği tahmininde bulunuyor.

Bir sonraki Güneş’in en yüksek aktiviteye ulaştığı evrenin ise 2025 senesinde yaşanacağı öngörülüyor. Bu süre zarfında ise Güneş patlamalarının gezegenimizdeki iletişimde aksamalar meydana getirebileceği ifade ediliyor.

Dünya'yı ıskalamıştı

Panelde eşbaşkanlık yapan Güneş fizikçisi Lisa Upton, düzenlenen basın toplantısında 24. döngünün son 100 senede kaydedilen en zayıf döngü olduğunu bildirdi. Fakat, 24. döngü ortalamanın altında seyretse de riskler barındırıyordu. Örnek olarak 2012'nin Temmuz ayında Güneş’te büyük bir fırtına yaşanmış ancak radyoaktif patlamalar Dünya’yı ıskalamıştı.

Lekeleri izliyorlar

Güneş döngüsüne ilişkin ne kadar çok şey öğrenirse, patlamaların ne zaman meydana gelebileceği hakkında bilim insanları o kadar isabetli öngörülerde bulunabilir. Bu sebeple bilim insanları, yıldızın üzerindeki karanlık noktaları, patlamalar ve fırlatma olaylarının başlangıç noktası olan lekeleri izleyerek akviteyi takip etmeye çalışıyorlar.

115 leke bekleniyor

Güneş aktivitesinin son döngüde zirve yaptığı esnada 120 leke belirleyen uzmanlar, yeni döngünün zirvesinde ise yaklaşık 115 leke görmeyi düşünüyor. Ortalamanın üzerinde bir aktif döngüde ise çoğunlukla 200'den fazla Güneş lekesi görülebiliyor.

Dev patlamaların habercisi

Yeni döngünün başlangıcını ve yükselişini gösteren Güneş lekelerini detaylı şekilde kayıt altına aldıklarını bildiren Belçika Kraliyet Gözlemevi'nden Frédéric Clette, bunların gelecekteki dev Güneş patlamalarının habercileri olduğunu, yalnızca birkaç ay süresince genel eğilimi izleyerek iki döngü arasındaki kırılma noktasını tespit edebileceklerini söyledi.