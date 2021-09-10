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Dünya Resmen duyurdular: Bütün Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
Dünya

Resmen duyurdular: Bütün Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

Danimarka, bugün itibariyle ülkedeki tüm Kovi-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 11:36:00 -
Resmen duyurdular: Bütün Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

Mart ayı itibarıyla aşı kartı uygulamasına geçen Danimarka'da Kovid-19 önlemlerinin tamamen kaldırılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke yaptığı açıklamada, "Aşılar ve tüm Danimarka vatandaşlarının bu kadar uzun bir süre boyunca gösterdiği büyük çabalar, neden güçlü olduğumuzun temelidir" dedi.

Danimarkalı sağlık yetkilileri, yüksek aşılama oranları, düşük ciddi hastalık ve ölüm insidansı nedeniyle virüsün "artık toplum için kritik bir tehdit olmadığını" ilan ettikten sonra Ağustos ayı sonlarında kısıtlamaların kaldırılması kararını açıklamıştı.

Temaslı uygulaması kaldırılıyor

Ülkede uygulanan "Kovid kartı" uygulamasının, restoranlara, spor merkezlerine veya gece kulüplerine girmek için gerekli olmayacağı aktarılırken, çocukların Kovid-19 vakasıyla yakın temasa geçmeleri durumunda artık otomatik olarak eve gönderilmeyeceği aktarıldı.

Ülkede sadece enfekte olan kişilerin karantinaya alınacağı belirtildi.

Aşı kampanyası olumlu sonuç verdi

Danimarka’da aşı kampanyası hız kazanarak 5.8 milyonluk nüfusun yüzde 73'ü aşılandı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda aşılanma oranı yüzde 96'yı buldu. Üçüncü doz aşı da riskli grupta bulunan kişilerde kullanıma sunuldu.

Roskilde Üniversitesi'nden epidemiyoloji uzmanı Lone Simonsen, aşı sayesinde günde yaklaşık 500 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede virüsün artık toplumsal bir tehdit olmadığını söyledi.

Kaynak: NTV

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