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Dünya Resmen duyurdular: Bir ülke daha Ukrayna'ya asker gönderecek!
Dünya

Resmen duyurdular: Bir ülke daha Ukrayna'ya asker gönderecek!

Kanada, Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna'ya asker göndereceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 09:33:00 -
Resmen duyurdular: Bir ülke daha Ukrayna'ya asker gönderecek!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 200 Kanada askerinin bulunduğu Ukrayna'ya önümüzdeki günlerde 60 Kanada askeri personelinin daha konuşlandırılacağını ifade etti.

Savunma Bakanı Anita Anand, ülkenin "30 binden fazla Ukraynalı asker eğittiğini" açıklayarak , "Kanada'nın şu anda Ukrayna'ya yapabileceği en büyük katkı insanlardır. Bu eğitim misyonunun önemi küçümsenemez” dedi.

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi yönünde endişelerini dile getiren Kanada, ABD ile bu konuda istihbarat paylaşımı yapacak.

Trudeau Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın "Ukrayna'nın her zaman dostu olduğunu" ve "gerekli desteklerle her zaman orada olacağını" belirtti.

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