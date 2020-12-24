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Teknoloji Resmen duyurdular! Apple'dan sonra bir teknoloji şirketi daha...
Teknoloji

Resmen duyurdular! Apple'dan sonra bir teknoloji şirketi daha...

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi LG, Kanada merkezli otomotiv parça üreticisi Magna International ile elektrikli otomobil parçaları üretmek için ortak bir girişim kurduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 08:04:00 -
Resmen duyurdular! Apple'dan sonra bir teknoloji şirketi daha...

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın 2024'te kendi batarya teknolojisini kullanarak binek araç üreteceğine yönelik çıkan haberlerin ardından LG de elektrikli otomobil pazarına girdiğini açıkladı.

LG'den yapılan açıklamada, elektronik motor, inventör ve yerleşik şarj cihazları ve elektronik sürücü sistemleri üretmek için Magna International ile ortak bir girişime gidildiği bildirildi.

Değeri 1 milyar dolar

Yeni şirketin geçici olarak LG Magna e-Powertrain olarak adlandırıldığı belirtilen açıklamada, ortak girişimin ABD, Güney Kore ve Çin'de binden fazla kişiye istihdam sağlayacağı aktarıldı.

Ortak girişimin değerinin 1 milyar dolar olduğu belirtilirken, LG'nin girişimin yüzde 51'ine Magna International'ın ise yüzde 49'una sahip olacağı kaydedildi.

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