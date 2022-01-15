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Ekonomi Resmen duyurdu: Twitter’ın eski patronundan Bitcoin hamlesi!
Ekonomi

Resmen duyurdu: Twitter’ın eski patronundan Bitcoin hamlesi!

Sosyal medya devi Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, halihazırda sahibi olduğu mobil ödeme şirketi Block’ta uzun süredir üzerinde çalıştıkları Bitcoin madencilik sistemini kurduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 16:01:00 -
Resmen duyurdu: Twitter’ın eski patronundan Bitcoin hamlesi!

Twitter’ın eski patronu Jack Dorsey, geçtiğimiz aylarda Twitter’dan istifa ederek kurucusu olduğu Block şirketinin başına geçmişti.

Dorsey duyurdu!

Bitcoin’e verdiği destekle bilinen Dorsey, Twitter üzerinden daha önceden Bitcoin madencilik sistemi ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini açıklamıştı.

Jack Dorsey, son Twitter paylaşımında Bitcoin madencilik sistemi kurduklarını resmen duyurdu.

Attığı son tweetinde Dorsey, “Resmi olarak açık bir Bitcoin madenciliği sistemi kuruyoruz” diyerek uzun süredir üzerinde çalışılan Bitcoin madencilik sisteminin başarı ile tamamlandığını duyurdu.

Dorsey, daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin madenciliğinin büyük şirketlerin tekelinden kurtarmak istediğini, ve dünya çapında daha anlaşılır bir sistem kurmayı amaçladığını söylemişti.

kaynak:milliyet

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