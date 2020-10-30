Resmen belli oldu! İşte Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan 36 isim
CHP'den dışlanarak Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce ekibinde yer alan isimleri kamuoyu ile paylaştı.
Siyasetçi Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni başlattı. İnce, hareketinin yapacaklarını açıklarken kurucular kurulu üyelerini de duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla dertlerinin olmadığını belirten İnce, "Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız." dedi.
İşte Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan o isimler
Kurucular Kurulu
Ahmet Özalp Siyaset Bilimi Profesörü
Ali Rıza Büyükuslu, İşletme Profesörü Eski Rektör
Ali Tunçcan, Uçak mühendisi
Alper Karaoğlan, Tıp profesörü
Ayber Yağız, Endüstriyel Tasarımcı
Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat
Aykut Demiray, Bankacı
Barış Tuzlumbay, Tıp Profesörü
Berk Hacıgüzeller, Finansal Danışman
Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci
Bilim Neyaptı, İktisat Doçenti
Burak Hasar, Diş Hekimi
Cüneyt Oğuz, Yatırım Bankacısı İş İnsanı
Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı
Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci
Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci
Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı
Hüseyin Baraner, Turizmci
Hüseyin Ercüment Değer, Avukat
İlhan Düzyürek, Yönetici
İlkay Yıldırım, Ekonomist sanayici
İpek Özkal, Siyasal bilgiler doçenti
Mehmet Kazancıoğlu, Makine mühendisi yatırım danışmanı
Mert Ünlü, İhracatçı
Meryem Şengül Kalap, Gazeteci yapımcı
Muharrem Yıldız, Eğitimci öğretim görevlisi
Muharrem İnce, Fizik öğretmeni, eski milletvekili
Osman Kurtuluş, Travmatoloji uzmanı
Osman Serkan İleri, Doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi
Özgür Serkan Yılmaz, Üst düzey yönetici
Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi
Serkan Ufuk Akgün, Sanayici
Sibel Aracı, Psikiyatrist
Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı
Yağız Elver, Akademisyen
Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi