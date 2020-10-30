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Siyaset Resmen belli oldu! İşte Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan 36 isim
Siyaset

Resmen belli oldu! İşte Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan 36 isim

CHP'den dışlanarak Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce ekibinde yer alan isimleri kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:42:00 -
Resmen belli oldu! İşte Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan 36 isim

Siyasetçi Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni başlattı. İnce, hareketinin yapacaklarını açıklarken kurucular kurulu üyelerini de duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla dertlerinin olmadığını belirten İnce, "Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız." dedi.

İşte Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan o isimler

Kurucular Kurulu

Ahmet Özalp Siyaset Bilimi Profesörü

Ali Rıza Büyükuslu, İşletme Profesörü Eski Rektör

Ali Tunçcan, Uçak mühendisi

Alper Karaoğlan, Tıp profesörü

Ayber Yağız, Endüstriyel Tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat

Aykut Demiray, Bankacı

Barış Tuzlumbay, Tıp Profesörü

Berk Hacıgüzeller, Finansal Danışman

Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci

Bilim Neyaptı, İktisat Doçenti

Burak Hasar, Diş Hekimi

Cüneyt Oğuz, Yatırım Bankacısı İş İnsanı

Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı

Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci

Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci

Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner, Turizmci

Hüseyin Ercüment Değer, Avukat

İlhan Düzyürek, Yönetici

İlkay Yıldırım, Ekonomist sanayici

İpek Özkal, Siyasal bilgiler doçenti

Mehmet Kazancıoğlu, Makine mühendisi yatırım danışmanı

Mert Ünlü, İhracatçı

Meryem Şengül Kalap, Gazeteci yapımcı

Muharrem Yıldız, Eğitimci öğretim görevlisi

Muharrem İnce, Fizik öğretmeni, eski milletvekili

Osman Kurtuluş, Travmatoloji uzmanı

Osman Serkan İleri, Doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi

Özgür Serkan Yılmaz, Üst düzey yönetici

Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi

Serkan Ufuk Akgün, Sanayici

Sibel Aracı, Psikiyatrist

Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı

Yağız Elver, Akademisyen

Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi

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