Artık kedicik göremeyecek! Yargıtay’dan flaş Adnan Oktar kararı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ve örgütüne verilen cezaları onadı. Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası ve diğer örgüt üyelerine verilen cezalar da kesinleşmiş oldu. Gerekçeli kararda, Oktar'ın suç örgütü lideri olarak birçok ağır suçtan sorumlu tutulduğu belirtildi. Bu karar, Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan Adnan Oktar ve örgütüne karşı yürütülen hukuki sürecin önemli bir aşamasını temsil ediyor. Yargıtay'ın onayıyla birlikte, mahkeme kararları artık kesinleşmiş durumda.

Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.

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