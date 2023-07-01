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Spor Resmen açıklandı! Ünlü teknik adamın işte yeni takımı...
Spor

Resmen açıklandı! Ünlü teknik adamın işte yeni takımı...

Yeniakit Publisher
2023-07-01 12:13:00 -
Resmen açıklandı! Ünlü teknik adamın işte yeni takımı...

Ülkemizde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor gibi takımları çalıştıran Francesco Farioli, kendine has oyun tarzıyla dikkat çekmişti. Henüz 34 yaşında olan genç teknik direktörün yeni adresi ise belli oldu. 34 yaşındaki teknik adam, Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya vardı.

Ülkemizde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor gibi takımları çalıştıran Francesco Farioli, kendine has oyun tarzıyla dikkat çekmişti. Henüz 34 yaşında olan genç teknik direktörün yeni adresi ise belli oldu. 34 yaşındaki teknik adam, Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya vardı.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Nice, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan teknik adamın pazartesi günü görevine başlayacağı kaydedildi.

Farioli, kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, Farioli'nin takımın hedefleriyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü belirterek, "Çok profesyonel özelliklere sahip. Şimdiden adından söz ettiren, gelecek vadeden bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.
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