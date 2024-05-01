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Ekonomi Resmen açıklandı! THY’den Afganistan kararı
Ekonomi

Resmen açıklandı! THY’den Afganistan kararı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 14:12:00 -
Resmen açıklandı! THY’den Afganistan kararı

Türk Hava Yolları, 2021'de ara verdiği Afganistan uçuşlarını 21 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatacak.

Türk Hava Yolları (THY), 2021'de ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ara verdiği Afganistan uçuşlarını 21 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatacağını duyurdu.

THY'nin İstanbul-Kabil uçuşlarında salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere karşılıklı olarak, haftada 4 sefer yapılacak.

Afganistan'da yönetim değişimi sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle birçok hava yolu gibi THY de bu ülkeye uçuşlarını durdurmuştu.

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